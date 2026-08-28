Um homem ainda não identificado foi morto a tiros após ser retirado de uma imobiliária por dois homens, no Jardim Marisa, em Campinas. O homicídio ocorreu depois que a vítima entrou no estabelecimento e disse que aguardaria a chegada de dois clientes. Os autores chegaram pouco depois em uma motocicleta. As informações são da TH+ Record.

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Segundo as informações iniciais, o homem teria se apresentado no estabelecimento como advogado, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. A Polícia Militar informou que a vítima não portava documentos e permanecia sem identificação até o encerramento da apresentação da ocorrência pela corporação.

A dinâmica registrada pelas câmeras de monitoramento deve ser uma das principais peças da investigação. As imagens mostram dois homens chegando de motocicleta e entrando na imobiliária ainda usando capacetes. A dupla aborda a vítima e a retira do estabelecimento com empurrões.

Execução ocorreu na calçada