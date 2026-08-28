Um homem ainda não identificado foi morto a tiros após ser retirado de uma imobiliária por dois homens, no Jardim Marisa, em Campinas. O homicídio ocorreu depois que a vítima entrou no estabelecimento e disse que aguardaria a chegada de dois clientes. Os autores chegaram pouco depois em uma motocicleta. As informações são da TH+ Record.
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Segundo as informações iniciais, o homem teria se apresentado no estabelecimento como advogado, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. A Polícia Militar informou que a vítima não portava documentos e permanecia sem identificação até o encerramento da apresentação da ocorrência pela corporação.
A dinâmica registrada pelas câmeras de monitoramento deve ser uma das principais peças da investigação. As imagens mostram dois homens chegando de motocicleta e entrando na imobiliária ainda usando capacetes. A dupla aborda a vítima e a retira do estabelecimento com empurrões.
Execução ocorreu na calçada
Já do lado de fora, houve uma discussão e, na sequência, os dois homens efetuaram disparos contra a vítima. O homem foi atingido e morreu no local.
Os autores fugiram após o crime. Até o momento, ninguém foi preso, e a motivação do homicídio ainda é desconhecida.
A polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança da imobiliária, que poderão ajudar na identificação dos responsáveis e esclarecer se a chegada dos dois homens estava previamente combinada com a vítima.
O fato de o homem ter informado que aguardava justamente dois clientes pouco antes da chegada da dupla também deverá ser analisado durante a investigação. Neste momento, porém, não há confirmação de que os dois motociclistas fossem as pessoas esperadas pela vítima.
O caso será investigado pela Polícia Civil. A identidade do homem morto e a informação de que ele seria advogado ainda dependem de confirmação.