E não é que a caixa preta terminou praticamente vazia de importância para o desfecho da Comissão Processante de Vini Oliveira (Cidadania). O relator Otto Alejandro (PL) pediu nesta sexta-feira (28) a cassação do vereador por quebra de decoro, recebeu o apoio de Paulo Haddad (PSD) e Dr. Yanko (PP) e construiu sua conclusão por outro caminho. Para a CP, a própria realização de reuniões reservadas com a Smile Transportes, integrante do consórcio então vencedor de um dos lotes da licitação do transporte coletivo, já configuraria uma conduta incompatível com o mandato. Nada de dinheiro comprovado. Nada de desvendar envelopes. O centro da acusação passou a ser o encontro e a maneira como Vini exerceu aquilo que apresenta como sua atividade fiscalizatória.

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Esse detalhe é fundamental para entender o que será levado ao plenário. Otto sustenta que Vini se reuniu com uma empresa diretamente interessada em uma licitação ainda não concluída formalmente para receber documentos destinados a produzir denúncias contra outros participantes do certame. O relator considera que a fiscalização parlamentar deveria ter ocorrido pelos canais institucionais, com publicidade e impessoalidade, e afirma que a situação criou uma percepção de possível favorecimento e conflito de interesses.

O relatório não afirma que Vini recebeu propina e nem conseguiu estabelecer o conteúdo dos envelopes. Ao contrário: essa parte foi deixada de lado justamente porque a comissão não produziu prova sobre aquilo que estava na famosa caixa. Isso também explica uma movimentação que já vinha chamando nossa atenção antes mesmo da apresentação do parecer: a resistência da CP em incorporar os vídeos obtidos por Mariana Conti (PSOL). Se o caminho escolhido seria outro, comprar uma briga jurídica sobre a origem e a admissibilidade dessas gravações poderia representar muito risco para pouco benefício.