O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reagiu ao relatório da Comissão Processante (CP) que recomenda a cassação de seu mandato e vinculou o avanço do processo ao fato de disputar as eleições deste ano. Em comentário publicado em uma postagem do perfil do Portal Sampi Campinas, o parlamentar afirmou que nenhuma prova foi produzida contra ele e questionou se a recomendação pela perda do mandato existiria caso 2026 não fosse ano eleitoral.
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A manifestação ocorreu na publicação sobre o relatório final elaborado pelo relator Otto Alejandro (PL) e aprovado por unanimidade pelos três integrantes da CP. O documento conclui pela procedência da representação por quebra de decoro parlamentar e recomenda que o plenário da Câmara determine a cassação de Vini.
“É a primeira vez que vejo recomendarem a cassação de um mandato conquistado por 11.423 votos, sem que tenha sido produzida qualquer prova”, escreveu Vini.
Vereador contesta provas da CP
Na publicação, Vini voltou a atacar um dos principais elementos que deram origem à Comissão Processante: as imagens que mostram sua presença na sede da Smile Transportes, empresa que integrava o consórcio vencedor do Lote Norte da licitação do transporte coletivo de Campinas.
“Nenhuma prova foi produzida. O que existe é uma gravação clandestina, analisada por um perito criminal, que constatou manipulação do conteúdo”, afirmou.
O laudo do perito Ricardo Molina, indicado pela defesa, efetivamente apontou manipulações técnicas no vídeo original. O especialista também afirmou não ter identificado cédulas de dinheiro nas imagens, mas “envelopes pardos” ou “uma espécie de arquivo”.
O relatório de Otto, porém, apresenta uma interpretação diferente sobre a existência de provas. O parecer considera como elemento independente um vídeo publicado pelo próprio Vini, no qual o vereador confirma ter ido à sede da empresa e recebido documentos e dispositivos digitais. A CP sustenta que essa manifestação tornou incontroversos o encontro e o recebimento do material, mesmo que a gravação original seja questionada.
Relatório não sustenta cassação no conteúdo dos envelopes
Há, entretanto, uma diferença importante entre a acusação inicial e o fundamento utilizado no relatório final. O parecer não afirma ter comprovado que havia dinheiro ou alguma vantagem financeira dentro dos envelopes. Na prática, o conteúdo da chamada “caixa preta” perdeu importância para a conclusão da CP.
A tese de Otto é que, mesmo considerando a versão apresentada pelo próprio Vini — de que recebeu documentos e drives destinados a denúncias ao Ministério Público —, a reunião privada com uma empresa interessada na licitação seria suficiente para caracterizar quebra de decoro. Os encontros ocorreram entre março e abril, quando a Smile já integrava o consórcio vencedor do Lote Norte, mas o processo ainda dependia de homologação e adjudicação pela Prefeitura.
Segundo o parecer, a maneira como a fiscalização foi realizada criou uma percepção de possível favorecimento e conflito de interesses. A defesa, por sua vez, sustenta desde o início que Vini estava exercendo uma prerrogativa legítima do mandato parlamentar.
Vini relaciona processo à eleição
Reprodução/Instagram
Na parte mais política de sua manifestação, Vini associou o pedido de cassação à candidatura a deputado estadual e afirmou que existem interesses para impedir sua participação na eleição.
“Muitos não querem que eu seja candidato, por motivos e forças maiores que, no andar da carruagem, serão conhecidos e identificados pelos munícipes”, escreveu.
O vereador encerrou o comentário com uma pergunta diretamente relacionada ao calendário eleitoral: “Faço uma reflexão: se não tivéssemos eleições este ano, será que recomendariam a minha cassação?”
O relatório da CP, por outro lado, rejeita expressamente a tese de motivação política. O documento afirma que a cassação “não se configura como perseguição política”, mas seria, na avaliação da comissão, uma resposta à violação dos princípios éticos e legais que regem o mandato parlamentar.
Decisão será dos 33 vereadores
O parecer aprovado pela CP não provoca automaticamente a cassação de Vini Oliveira. O relatório será encaminhado à Presidência da Câmara, publicado no Diário Oficial do Legislativo e, posteriormente, será convocada uma reunião extraordinária para o julgamento.
Para a perda do mandato, é necessária maioria qualificada de dois terços do total da Câmara: pelo menos 22 votos favoráveis entre os 33 vereadores, e não apenas dois terços dos parlamentares presentes. Caso esse número não seja alcançado, Vini permanece no cargo.
O processo tem prazo até 15 de setembro para ser concluído. Ainda não existe data definida para o julgamento, embora haja a possibilidade de a sessão extraordinária ocorrer já na próxima semana.