O vereador Vini Oliveira (Cidadania) reagiu ao relatório da Comissão Processante (CP) que recomenda a cassação de seu mandato e vinculou o avanço do processo ao fato de disputar as eleições deste ano. Em comentário publicado em uma postagem do perfil do Portal Sampi Campinas, o parlamentar afirmou que nenhuma prova foi produzida contra ele e questionou se a recomendação pela perda do mandato existiria caso 2026 não fosse ano eleitoral.

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A manifestação ocorreu na publicação sobre o relatório final elaborado pelo relator Otto Alejandro (PL) e aprovado por unanimidade pelos três integrantes da CP. O documento conclui pela procedência da representação por quebra de decoro parlamentar e recomenda que o plenário da Câmara determine a cassação de Vini.

“É a primeira vez que vejo recomendarem a cassação de um mandato conquistado por 11.423 votos, sem que tenha sido produzida qualquer prova”, escreveu Vini.