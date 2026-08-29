A fundadora da Comunidade Menino Chorão, na região do Campo Belo, Maria do Carmo Pereira Sousa, de 56 anos, conhecida como Carmem Sousa, morreu na última quinta-feira (27). Ela lutava há anos contra um câncer de mama.

A líder comunitária deixou um legado de luta pela defesa das mulheres, pelo direito à moradia e pela organização popular. Nascida em 3 de abril de 1970, Carmem dedicou mais de duas décadas à militância social.

Foi à frente da ocupação que deu origem à comunidade, ao lado de cerca de 50 mulheres que protagonizaram a mobilização inicial, um traço que marcou a história do local: a liderança feminina como pilar central.