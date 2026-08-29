29 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
LUTO

Fundadora da Comunidade Menino Chorão morre em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Carmem Sousa morreu vítima de câncer
Carmem Sousa morreu vítima de câncer

A fundadora da Comunidade Menino Chorão, na região do Campo Belo, Maria do Carmo Pereira Sousa, de 56 anos, conhecida como Carmem Sousa, morreu na última quinta-feira (27). Ela lutava há anos contra um câncer de mama.

A líder comunitária deixou um legado de luta pela defesa das mulheres, pelo direito à moradia e pela organização popular. Nascida em 3 de abril de 1970, Carmem dedicou mais de duas décadas à militância social. 

Foi à frente da ocupação que deu origem à comunidade, ao lado de cerca de 50 mulheres que protagonizaram a mobilização inicial, um traço que marcou a história do local: a liderança feminina como pilar central.

O nome Menino Chorão foi escolhido em homenagem a Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Segundo Carmem, o músico foi um dos primeiros a apoiar a ocupação, doando materiais, alimentos, medicamentos e contribuindo com a infraestrutura da comunidade.

Com o tempo, o território se consolidou como referência no acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade e no enfrentamento à violência de gênero, sempre sob a condução das próprias moradoras.

Em nota publicada nas redes sociais, a comunidade lamentou a perda. "Dona Carmem deixa um legado de amor, resistência e transformação que jamais será esquecido. Sua voz seguirá ecoando em cada conquista da nossa luta."

O velório ocorreu na própria Comunidade Menino Chorão, e o sepultamento foi realizado na sexta-feira (28), no Cemitério dos Amarais, em Campinas.

Comentários

Comentários