Como diria meu avô, o caso Vini Oliveira finalmente vai chegar “aos finalmente”. Depois de quase três meses de uma Comissão Processante marcada por vídeos controversos, tentativas frustradas de obtenção de provas, ausência de testemunhas e uma verdadeira guerra de narrativas entre acusação e defesa, o relator Otto Alejandro (PL) apresenta nesta sexta-feira (28) o parecer que poderá colocar o mandato do vereador definitivamente na reta final de julgamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Somente Otto sabe qual caminho escolheu. Mas, olhando para tudo aquilo que efetivamente foi produzido durante a instrução, parece muito difícil imaginar uma eventual responsabilização de Vini baseada no conteúdo da famosa caixa preta e dos envelopes retirados da sede da Smile Transportes. As imagens provocaram um estrago político gigantesco desde o primeiro momento, mas uma coisa é aquilo que visualmente parece comprometedor e outra, completamente diferente, é aquilo que se consegue provar dentro de um processo que pode terminar com a cassação de um mandato conquistado nas urnas.

A CP simplesmente não conseguiu descobrir o que havia dentro daqueles envelopes. Não apareceu dinheiro nas imagens, não houve testemunha de acusação para esclarecer eventual entrega de vantagem e não foi produzida prova capaz de demonstrar que Vini recebeu propina ou qualquer benefício ilícito. Mesmo que a comissão tivesse incorporado as gravações mais extensas obtidas posteriormente pela denunciante Mariana Conti (PSOL), continuaria existindo uma enorme distância entre enxergar uma caixa recebendo envelopes e afirmar categoricamente o conteúdo deles.