Os brasileiros terão um espetáculo celeste garantido nesta noite: um eclipse lunar parcial poderá ser observado em todo o território nacional entre a noite desta quinta-feira (27) e a madrugada de sexta-feira (28). O fenômeno tem início previsto para as 22h24, no horário de Brasília, e se estende até as primeiras horas da manhã.

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O ápice do eclipse ocorrerá à 1h13 de sexta-feira, quando 96,2% da superfície da Lua estará encoberta pela sombra projetada pela Terra. A boa notícia é que não será necessário nenhum equipamento especial para acompanhar o evento. Diferentemente de outros fenômenos astronômicos, o eclipse poderá ser visto a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou binóculos.

Apesar de visualmente se aproximar de um eclipse total, o evento é classificado como parcial. Isso acontece porque uma pequena porção do satélite natural permanecerá fora da umbra, a área mais escura e central da sombra terrestre.