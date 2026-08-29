Um homem de 36 anos foi preso suspeito de furtar fiação elétrica e registros hidráulicos de uma casa desocupada na Rua Marcelo Pedroni, no Parque Francischini, em Hortolândia. O proprietário do imóvel encontrou o suspeito deitado na sacada dos fundos ao vistoriar o local, que estava disponível para locação.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi até a residência para uma inspeção de rotina e percebeu que a fiação elétrica e os registros de torneiras haviam sido danificados e subtraídos. Ao percorrer os cômodos, ela encontrou o suspeito na sacada traseira e imediatamente acionou o 190, permanecendo no local até a chegada dos agentes.

Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram, dentro de uma mochila, fios de cobre, uma chave tipo turquesa e registros de torneiras, materiais compatíveis com os danos constatados no imóvel. Não houve resistência à prisão. O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Hortolândia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.