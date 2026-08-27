27 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CULTURA

Holambra ganha moinho gigante e mar de girassóis na Expoflora

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Expoflora acontece entre os dias 28 de agosto e 27 de setembro, sempre de sexta a domingo, das 9h às 19h, com abertura também no feriado de 7 de setembro.
Expoflora acontece entre os dias 28 de agosto e 27 de setembro, sempre de sexta a domingo, das 9h às 19h, com abertura também no feriado de 7 de setembro.

A tradicional festa da cultura holandesa em Holambra está de volta para sua 43ª edição. A Expoflora acontece entre os dias 28 de agosto e 27 de setembro, sempre de sexta a domingo, das 9h às 19h, com abertura também no feriado de 7 de setembro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com o tema “Tradição e origens: uma pintura viva feita com flores”, o evento traz novidades que prometem encantar os visitantes. Entre os destaques está o moinho Beleven, uma estrutura de 9,5 metros de altura inspirada nos tradicionais moinhos holandeses. Instalado próximo à entrada do Shopping das Flores, o moinho contará com um túnel em sua base, permitindo a travessia do público, além de espaços para fotos dentro da atração.

A imersão cultural também será reforçada por cenários temáticos, como paletas de pintura, pincéis e portais, que integram a decoração e criam pontos instagramáveis por todo o parque.

O espaço dedicado à natureza também foi ampliado. O Magic Garden recebeu o plantio de 45 mil sementes de girassol — um aumento de 50% em relação à edição anterior. Além disso, um novo roseiral foi cultivado com cerca de 950 roseiras de diferentes tamanhos e aromas.

O local ainda traz um ambiente inspirado no universo dos insetos, com destaque para uma grande escultura de borboleta ornamentada com flores, criando mais um ponto cenográfico para os visitantes.

Comentários

Comentários