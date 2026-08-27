A tradicional festa da cultura holandesa em Holambra está de volta para sua 43ª edição. A Expoflora acontece entre os dias 28 de agosto e 27 de setembro, sempre de sexta a domingo, das 9h às 19h, com abertura também no feriado de 7 de setembro.

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Com o tema “Tradição e origens: uma pintura viva feita com flores”, o evento traz novidades que prometem encantar os visitantes. Entre os destaques está o moinho Beleven, uma estrutura de 9,5 metros de altura inspirada nos tradicionais moinhos holandeses. Instalado próximo à entrada do Shopping das Flores, o moinho contará com um túnel em sua base, permitindo a travessia do público, além de espaços para fotos dentro da atração.

A imersão cultural também será reforçada por cenários temáticos, como paletas de pintura, pincéis e portais, que integram a decoração e criam pontos instagramáveis por todo o parque.