A 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou provimento a um recurso e manteve a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas que determina que uma tutora de animais realize a doação responsável dos gatos que excedem sua capacidade de cuidado. A medida deve ser executada sob orientação dos órgãos competentes.
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De acordo com os autos do processo, a moradora mantém cerca de 50 felinos em sua residência. Desde 2021, vizinhos registram reclamações sobre mau cheiro, barulho excessivo, sujeira e invasão dos animais nas propriedades vizinhas.
A tutela de urgência inicial previa medidas contínuas de higiene e manutenção do imóvel e das áreas adjacentes. No entanto, diante da impossibilidade financeira da tutora em cumprir as exigências, a Justiça estabeleceu a redução do número de animais por meio de doação responsável.
Em seu voto, o relator do recurso, desembargador Paulo Alcides, ressaltou que agentes municipais já haviam sugerido diversas providências corretivas, como a castração dos animais não esterilizados, o aumento das rotinas de limpeza, a suspensão de novos acolhimentos e a redução gradual da população de felinos no local.
O magistrado também afastou o argumento da defesa de que seria necessária a definição prévia de um número exato de gatos que poderiam permanecer no imóvel. Foi mantido o entendimento do juiz Leonardo Manso Vicentin, de que a tutora pode ficar apenas com os animais que consiga manter em condições adequadas de higiene, segurança e bem-estar.
“O fato de não terem sido constatados maus-tratos severos ou quadro sanitário extremo durante a vistoria não elimina a constatação de que aproximadamente cinquenta gatos eram mantidos em imóvel urbano residencial, situação apta a comprometer a higiene ambiental, a salubridade do entorno e o sossego da coletividade”, afirmou o desembargador Paulo Alcides.
O julgamento contou com a participação dos desembargadores Luis Fernando Nishi e Miguel Petroni Neto. A decisão foi unânime.