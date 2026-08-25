A 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou provimento a um recurso e manteve a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas que determina que uma tutora de animais realize a doação responsável dos gatos que excedem sua capacidade de cuidado. A medida deve ser executada sob orientação dos órgãos competentes.

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De acordo com os autos do processo, a moradora mantém cerca de 50 felinos em sua residência. Desde 2021, vizinhos registram reclamações sobre mau cheiro, barulho excessivo, sujeira e invasão dos animais nas propriedades vizinhas.

A tutela de urgência inicial previa medidas contínuas de higiene e manutenção do imóvel e das áreas adjacentes. No entanto, diante da impossibilidade financeira da tutora em cumprir as exigências, a Justiça estabeleceu a redução do número de animais por meio de doação responsável.