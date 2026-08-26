Um trabalhador identificado como Cauã Godoy, de 23 anos, morreu na tarde de terça-feira (25) vítima de um grave acidente em uma marcenaria localizada na Avenida Engenheiro Antônio de Paula Souza, no Jardim São Gabriel, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações apuradas, o jovem estava no primeiro dia de trabalho na empresa e realizava a retirada de placas de madeira do local quando foi atingido por aproximadamente 300 quilos do material.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para agilizar o resgate. Cauã foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte foi confirmada pela Rede Mário Gatti.