Um trabalhador identificado como Cauã Godoy, de 23 anos, morreu na tarde de terça-feira (25) vítima de um grave acidente em uma marcenaria localizada na Avenida Engenheiro Antônio de Paula Souza, no Jardim São Gabriel, em Campinas.
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Segundo informações apuradas, o jovem estava no primeiro dia de trabalho na empresa e realizava a retirada de placas de madeira do local quando foi atingido por aproximadamente 300 quilos do material.
Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para agilizar o resgate. Cauã foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte foi confirmada pela Rede Mário Gatti.
De acordo com os bombeiros, o trabalhador sofreu traumatismo cranioencefálico e parada cardiorrespiratória. As causas do acidente devem ser investigadas pelas autoridades competentes.