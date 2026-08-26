26 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

Jovem de 23 anos morre em acidente de no 1° dia de trabalho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Trabalhador de 23 anos morreu após ser atingido por placas de madeira em uma marcenaria no Jardim São Gabriel.
Trabalhador de 23 anos morreu após ser atingido por placas de madeira em uma marcenaria no Jardim São Gabriel.

Um trabalhador identificado como Cauã Godoy, de 23 anos, morreu na tarde de terça-feira (25) vítima de um grave acidente em uma marcenaria localizada na Avenida Engenheiro Antônio de Paula Souza, no Jardim São Gabriel, em Campinas.

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Segundo informações apuradas, o jovem estava no primeiro dia de trabalho na empresa e realizava a retirada de placas de madeira do local quando foi atingido por aproximadamente 300 quilos do material.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para agilizar o resgate. Cauã foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte foi confirmada pela Rede Mário Gatti.

De acordo com os bombeiros, o trabalhador sofreu traumatismo cranioencefálico e parada cardiorrespiratória. As causas do acidente devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

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