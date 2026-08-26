Uma gerente foi presa suspeita de desviar pagamentos de vendas de joias para uma máquina de cartão particular dentro de uma loja do Campinas Shopping, no Jardim do Lago, em Campinas. Segundo o responsável pelo estabelecimento, o esquema provocava um prejuízo estimado em R$ 11 mil por mês.

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A Polícia Militar foi chamada depois que o proprietário identificou que uma venda realizada na loja havia sido processada pela funcionária em uma maquininha que não pertencia ao estabelecimento. Durante a averiguação, os policiais analisaram os extratos do equipamento e encontraram diversas transações realizadas ao longo do dia.

Questionada pela equipe, a gerente admitiu, segundo a PM, que vinha utilizando a máquina particular para processar pagamentos das vendas. A corporação não informou há quanto tempo a prática ocorria nem o valor total que teria sido desviado.