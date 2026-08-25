A Operação Posto Seguro, deflagrada pela Polícia Civil em Campinas, fiscalizou nove postos de combustíveis e terminou com duas prisões em flagrante, uma por suspeita de fraude na quantidade de combustível entregue ao consumidor e outra por furto de energia elétrica. A força-tarefa também levou ao fechamento de um estabelecimento por irregularidade administrativa.

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A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic) de Campinas em duas etapas, nos dias 28 de julho e nesta terça-feira, dia 25 de agosto, com participação do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), CPFL e Prefeitura. As equipes verificaram bombas, qualidade do etanol e da gasolina, instalações elétricas e documentos dos estabelecimentos.

Um dos flagrantes ocorreu após os fiscais identificarem diferença superior a 100 mililitros a cada 20 litros de combustível comercializados. Segundo a Polícia Civil, a irregularidade na quantidade entregue resultou na prisão de um responsável. A segunda prisão ocorreu após a constatação de furto de energia elétrica em outro estabelecimento.

Combustível será analisado