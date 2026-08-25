Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta com sinais de violência nas proximidades do CAPS, no Jardim do Trevo, em Campinas. A vítima foi identificada como Tatiane Aparecida Ribeiro. A companheira dela foi presa em flagrante e é investigada pelo homicídio. A informação é da TH+ Record.
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Segundo o registro policial, Tatiane apresentava ferimentos na cabeça, na boca e no olho esquerdo. A Polícia Militar chegou ao local depois que o Copom recebeu informações sobre um possível desentendimento envolvendo pessoas em situação de rua. A área onde o corpo estava foi isolada para os trabalhos da perícia.
Uma testemunha ouvida pelos policiais relatou que uma mulher teria dito que havia matado outra pessoa. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, essa testemunha apontou Janaína de Cássia dos Santos como possível autora e afirmou que ela teria confessado o crime e indicado o local onde estava o corpo.
Suspeita foi localizada nas proximidades
Janaína foi encontrada ainda na região e encaminhada à delegacia. Aos policiais, confirmou que conhecia Tatiane e que as duas mantinham um relacionamento afetivo, além de relatar a existência de desentendimentos recentes entre elas. Conforme o registro, porém, ela não esclareceu as circunstâncias da morte.
Diante dos elementos reunidos inicialmente, a Polícia Civil determinou a prisão em flagrante por homicídio qualificado, sob a consideração de que o ataque teria ocorrido de maneira a dificultar a possibilidade de defesa da vítima.
A perícia foi acionada e realizou os levantamentos no local. Os laudos periciais e o exame necroscópico deverão integrar o inquérito e ajudar a esclarecer como Tatiane morreu e a dinâmica do crime.
Investigação continua
Após os procedimentos na delegacia, Janaína foi encaminhada para a Cadeia Feminina de Paulínia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil prossegue com a investigação para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio. As conclusões dependerão dos depoimentos, dos exames periciais e dos demais elementos reunidos durante o inquérito.