Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta com sinais de violência nas proximidades do CAPS, no Jardim do Trevo, em Campinas. A vítima foi identificada como Tatiane Aparecida Ribeiro. A companheira dela foi presa em flagrante e é investigada pelo homicídio. A informação é da TH+ Record.

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Segundo o registro policial, Tatiane apresentava ferimentos na cabeça, na boca e no olho esquerdo. A Polícia Militar chegou ao local depois que o Copom recebeu informações sobre um possível desentendimento envolvendo pessoas em situação de rua. A área onde o corpo estava foi isolada para os trabalhos da perícia.

Uma testemunha ouvida pelos policiais relatou que uma mulher teria dito que havia matado outra pessoa. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, essa testemunha apontou Janaína de Cássia dos Santos como possível autora e afirmou que ela teria confessado o crime e indicado o local onde estava o corpo.

Suspeita foi localizada nas proximidades