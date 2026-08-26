26 de agosto de 2026
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DETIDO

Homem escondia drogas nas meias e é preso em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Traficante de 27 anos foi preso no Jardim Amanda com porções de crack, cocaína, maconha e dry.
Traficante de 27 anos foi preso no Jardim Amanda com porções de crack, cocaína, maconha e dry.

Um homem de 27 anos foi preso sob suspeita de tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia. A abordagem aconteceu na região da Avenida Cora Coralina, próximo à Rua Graça Aranha, área já monitorada pela polícia por registrar ocorrências recorrentes do tipo.

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Inicialmente, o abordado afirmou que os entorpecentes eram destinados ao consumo pessoal. No entanto, em depoimento posterior, ele confessou atuar no tráfico de drogas e revelou que recebia R$ 40 por cada kit vendido.

Durante patrulhamento de rotina, equipes policiais observaram um suspeito que, ao notar a presença da viatura, ingressou rapidamente em um comércio nas proximidades. Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram a abordagem.

Com o indivíduo, foi localizada uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro trocado. Em seguida, durante busca pessoal, mais porções de drogas foram encontradas escondidas em suas meias.

Materiais apreendidos:

  • R$ 27;
  • 14 gramas de crack;
  • 6 gramas de cocaína;
  • 2 gramas de dry (maconha concentrada);
  • 2 gramas de maconha.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Hortolândia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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