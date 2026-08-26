Um homem de 27 anos foi preso sob suspeita de tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia. A abordagem aconteceu na região da Avenida Cora Coralina, próximo à Rua Graça Aranha, área já monitorada pela polícia por registrar ocorrências recorrentes do tipo.

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Inicialmente, o abordado afirmou que os entorpecentes eram destinados ao consumo pessoal. No entanto, em depoimento posterior, ele confessou atuar no tráfico de drogas e revelou que recebia R$ 40 por cada kit vendido.

Durante patrulhamento de rotina, equipes policiais observaram um suspeito que, ao notar a presença da viatura, ingressou rapidamente em um comércio nas proximidades. Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram a abordagem.