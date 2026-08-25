É muito mais fácil ser pedra do que vidraça. Campinas acaba de atrair um empreendimento tecnológico de proporções gigantescas, com investimento inicial anunciado de R$ 5 bilhões e possibilidade de alcançar R$ 20 bilhões, milhares de empregos diretos e indiretos e potencial para inserir ainda mais a cidade na cadeia internacional de tecnologia e inteligência artificial. Evidentemente, um data center dessa dimensão provoca impactos e precisa ser fiscalizado, cobrado e submetido às exigências ambientais necessárias. O debate é legítimo. O problema começa quando o rigor utilizado contra o adversário político desaparece quando o mesmo modelo de desenvolvimento é defendido pelo próprio campo ideológico.

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Foi exatamente o contraste produzido nos últimos dias. Vereadoras da esquerda campineira passaram a atacar o projeto da Terranova anunciado para o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (PIDS), em Barão Geraldo. Mariana Conti (PSOL) usou a tribuna da Câmara nesta terça-feira para criticar Dário Saadi e disse que o prefeito na “na maior cara de pau” anunicou a chegada de um empreendimento que, segundo ela, enfrenta questionamentos em diferentes partes do mundo. Paolla Miguel (PT) também foi às redes sociais levantar preocupações sobre consumo de água e energia, impactos ambientais, ruídos e aquilo que classificou como risco de “colonialismo digital”.



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