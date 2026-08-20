Campinas conseguiu transformar a tentativa de renovar o transporte coletivo em uma saga que parece não encontrar ponto final. Depois de meses de recursos, investigações, questionamentos sobre empresas, vídeos, operações policiais e crises políticas, o leilão realizado em março foi finalmente anulado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o motivo talvez seja o aspecto mais constrangedor de toda essa história: a disputa não caiu por causa das suspeitas mais complexas que vinham sendo acompanhadas pela cidade, mas por falha técnica atribuída à própria condução do processo pela Prefeitura.

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O TCE entendeu que, depois da mudança da data de entrega das propostas, o município deveria ter restabelecido o prazo de 35 dias úteis previsto para essa etapa. Como isso não aconteceu, todo o resultado do leilão realizado na B3 foi derrubado. O edital, a modelagem e as regras gerais permanecem, mas a Prefeitura terá de reabrir a fase de propostas, atualizar valores e organizar uma nova disputa.

Além disso, o Tribunal de Contas apontou outros problemas relevantes. Entre eles a dificuldade no acesso a documentos por parte de interessados, o que pode ter afetado a competitividade do certame; e a demora na publicação de estudos de viabilidade financeira, essenciais para que empresas pudessem avaliar corretamente os riscos e custos da concessão.