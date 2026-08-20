A Guarda Civil Municipal de Vinhedo, por meio do Grupo de Ações Preventivas Ambientais (Gapa), realizou o resgate de um carcará (Caracara plancus) encontrado ferido na cidade. A ave foi localizada após acionamento de um munícipe, que relatou a presença de um animal silvestre aparentemente debilitado em via pública.

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Ao chegarem ao local indicado, os agentes encontraram o animal e identificaram um ferimento considerável em um dos olhos, além de sinais evidentes de fraqueza e dificuldade de locomoção. A equipe prestou os primeiros atendimentos no próprio local para garantir a estabilidade da ave antes do transporte.

O carcará foi então encaminhado à Mata Ciliar, instituição localizada em Jundiaí especializada no atendimento e reabilitação de animais silvestres. No local, a ave passará por avaliação criteriosa com veterinário.