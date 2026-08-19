O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) cancelou o leilão da concessão do transporte público de Campinas realizado em março e determinou a realização de um novo certame.

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A decisão foi tomada nesta quarta-feira (19) e anula a etapa de entrega e abertura das propostas, o que derruba o resultado da sessão realizada em 5 de março, na B3, em São Paulo.

Na prática, a Prefeitura terá de reabrir essa fase da licitação, receber novas propostas e promover um novo leilão.