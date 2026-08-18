A campanha eleitoral começou oficialmente e um terço da Câmara Municipal de Campinas estará dividido entre a atividade parlamentar e a busca por votos nas próximas semanas. Dos 33 vereadores da cidade, 11 são candidatos nas eleições gerais deste ano.

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A Assembleia Legislativa de São Paulo é o principal destino pretendido pelos parlamentares campineiros. Nove vereadores concorrem a deputado estadual, enquanto outros dois disputam uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Estão na corrida pela Alesp Ailton da Farmácia (PSB), Débora Palermo (PL), Fernanda Souto (PSOL), Gustavo Petta (PcdoB), Higor Diego (Republicanos), Luiz Cirilo (Podemos), Mariana Conti (Psol), Nelson Hossri (PSD) e Vini Oliveira (Cidadania). Já Guida Calixto (PT) e Marcelo Silva (PP) disputam uma vaga de deputado federal.