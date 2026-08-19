Um motorista foi detido pela Polícia Militar após desobedecer a uma ordem de parada e fugir por várias ruas e bairros de Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a ocorrência começou durante patrulhamento, quando uma equipe tentou abordar um Fiat Palio. O motivo inicial da abordagem não foi detalhado pela corporação.

O motorista, porém, acelerou e iniciou a fuga em alta velocidade.