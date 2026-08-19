Um motorista foi detido pela Polícia Militar após desobedecer a uma ordem de parada e fugir por várias ruas e bairros de Campinas.
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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a ocorrência começou durante patrulhamento, quando uma equipe tentou abordar um Fiat Palio. O motivo inicial da abordagem não foi detalhado pela corporação.
O motorista, porém, acelerou e iniciou a fuga em alta velocidade.
O acompanhamento terminou no Jardim Bassoli. De acordo com a PM, o homem abandonou o carro, pulou o muro de um condomínio e tentou se esconder.
Com apoio de outras equipes, os policiais montaram um cerco e localizaram o motorista no apartamento da mãe.
Na revista pessoal e na vistoria do veículo, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
O homem foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada para as providências cabíveis.