Um acidente entre carro e motocicleta deixou um motociclista gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (20), na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, em Campinas.
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A colisão ocorreu no sentido Taquaral, próximo ao cruzamento com a Avenida Moraes Salles.
A vítima, um homem, sofreu fratura exposta e precisou de atendimento especializado. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para fazer o resgate aeromédico.
A aeronave pousou em uma praça que separa os dois sentidos da Norte-Sul, nas proximidades do local do acidente.
A ocorrência também provocou congestionamento na Avenida Moraes Salles e na Avenida Princesa D’Oeste, além de reflexos no tráfego da própria Norte-Sul.
As circunstâncias da colisão ainda não haviam sido detalhadas.