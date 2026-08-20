20 de agosto de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Motociclista sofre fratura exposta em acidente na Norte-Sul

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Simone Paradella
Helicóptero Águia foi acionado para resgate aeromédico para remoção da vítima, após colisão com carro.
Helicóptero Águia foi acionado para resgate aeromédico para remoção da vítima, após colisão com carro.

Um acidente entre carro e motocicleta deixou um motociclista gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (20), na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, em Campinas.

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A colisão ocorreu no sentido Taquaral, próximo ao cruzamento com a Avenida Moraes Salles.

A vítima, um homem, sofreu fratura exposta e precisou de atendimento especializado. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para fazer o resgate aeromédico.

A aeronave pousou em uma praça que separa os dois sentidos da Norte-Sul, nas proximidades do local do acidente.

A ocorrência também provocou congestionamento na Avenida Moraes Salles e na Avenida Princesa D’Oeste, além de reflexos no tráfego da própria Norte-Sul.

As circunstâncias da colisão ainda não haviam sido detalhadas.

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