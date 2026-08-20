Um acidente entre carro e motocicleta deixou um motociclista gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (20), na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, em Campinas.

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A colisão ocorreu no sentido Taquaral, próximo ao cruzamento com a Avenida Moraes Salles.

A vítima, um homem, sofreu fratura exposta e precisou de atendimento especializado. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para fazer o resgate aeromédico.