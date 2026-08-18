O veranico que levou temperaturas acima dos 30°C a Campinas em pleno inverno está com os dias contados. Antes da mudança, porém, a cidade ainda terá calor intenso e ar seco, com máximas que podem chegar aos 32°C e umidade relativa próxima dos 30%.
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A virada começa na sexta-feira (21), com o avanço de uma frente fria pelo Estado de São Paulo. A mudança encerra a sequência de temperaturas muito acima do normal e abre caminho para um fim de semana consideravelmente mais ameno.
Segundo a Defesa Civil do Estado, o sistema está associado à formação de um ciclone extratropical na região Sul do país, prevista a partir de quinta-feira (20). A aproximação da frente fria também aumenta a possibilidade de rajadas fortes de vento.
Calor e ar seco antes da virada
Até a chegada do sistema, Campinas continua sob influência da massa de ar quente e seco responsável pelo veranico.
Os termômetros ainda podem alcançar 32°C, enquanto a umidade relativa do ar deve cair para a casa dos 30% durante as tardes. O cenário mantém a necessidade de atenção com hidratação e também com o risco de incêndios em vegetação.
A mudança começa a ser percebida entre quinta e sexta-feira. A Defesa Civil alerta que o contraste entre o ar quente e a chegada da frente fria poderá provocar rajadas de vento de até 70 km/h em áreas do Estado.
Na sexta, o avanço do sistema também aumenta a nebulosidade e pode provocar chuva em São Paulo, principalmente na faixa leste.
Fim de semana terá queda nas temperaturas
A previsão para Campinas indica máxima de 27°C e mínima de 16°C na sexta-feira, já abaixo dos valores registrados durante o veranico.
No sábado (22), a queda fica ainda mais evidente: os termômetros devem variar entre 12°C e 25°C, com possibilidade de névoa fraca ao amanhecer e à noite.
O domingo (23) mantém o padrão mais ameno, também com mínima de 12°C e máxima de 25°C. Não há indicação de chuva para o fim de semana na previsão disponível para Campinas.
Assim, depois de uma sequência de tardes com calor acima dos 30°C em agosto, a cidade deve voltar a registrar temperaturas mais compatíveis com o inverno a partir do fim desta semana.