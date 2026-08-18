O veranico que levou temperaturas acima dos 30°C a Campinas em pleno inverno está com os dias contados. Antes da mudança, porém, a cidade ainda terá calor intenso e ar seco, com máximas que podem chegar aos 32°C e umidade relativa próxima dos 30%.

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A virada começa na sexta-feira (21), com o avanço de uma frente fria pelo Estado de São Paulo. A mudança encerra a sequência de temperaturas muito acima do normal e abre caminho para um fim de semana consideravelmente mais ameno.

Segundo a Defesa Civil do Estado, o sistema está associado à formação de um ciclone extratropical na região Sul do país, prevista a partir de quinta-feira (20). A aproximação da frente fria também aumenta a possibilidade de rajadas fortes de vento.

Calor e ar seco antes da virada