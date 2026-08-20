Policiais da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Campinas deflagraram a operação “Triste Entrega”, que resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de aproximadamente 1,5 quilo de drogas. As ações ocorreram nos dias 11 e 19 de agosto, em Valinhos, e fazem parte de um desdobramento investigativo sobre um esquema de entregas por telefone conhecido como disque-drogas.

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As diligências tiveram início a partir de informações obtidas com a lavratura de um auto de prisão em flagrante no dia 11 de agosto. Com base nos dados levantados, os investigadores passaram a monitorar endereços ligados ao tráfico na região. No dia 19, foram cumpridas ordens judiciais em dois imóveis: um na Rua Antônio Matiazzo e outro na Rua Luís Bissoto, no bairro Jardim Santa Rosa.

Nos locais, a equipe policial localizou e apreendeu entorpecentes de naturezas variadas, totalizando 1,5 quilo, além de materiais utilizados para embalagem e fracionamento das drogas, bem como valores em dinheiro. Durante as ações, foram presos dois suspeitos. De acordo com as investigações, o grupo atuava nos municípios de Valinhos, Vinhedo e Campinas, utilizando um serviço de entrega por telefone para comercializar os entorpecentes.