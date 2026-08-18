Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada do último sábado (15) suspeito de manter a companheira, de 36 anos, em cárcere privado em uma residência no Jardim Campos Verdes, em Hortolândia. A Polícia Militar foi acionada após a vítima pedir socorro pelo telefone 190.

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Ao chegar ao imóvel, localizado na Rua Geraldo Teixeira Lopes, os agentes ouviram gritos e pedidos de ajuda da mulher, que relatou estar sendo impedida de sair do local. Diante da situação de flagrante, a equipe precisou arrombar o portão para ter acesso à residência.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tentou dificultar a entrada dos policiais utilizando um cão da raça pitbull. Ele, no entanto, conteve o animal em seguida, o que permitiu que os agentes entrassem no imóvel e realizassem a retirada da vítima em segurança.