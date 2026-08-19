O Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” ficará fechado para pousos e decolagens por até 15 dias para uma nova etapa das obras de ampliação e modernização da pista.

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A interrupção começou nesta terça-feira (18), com serviços de pavimentação do trecho alargado e recuperação da estrutura já existente.

Nesta fase, as equipes farão a fresagem do pavimento e a aplicação de uma nova camada intermediária de asfalto, além de intervenções na área de giro das aeronaves e nas pistas de taxiamento.