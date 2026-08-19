19 de agosto de 2026
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PISTA EM OBRAS

Aeroporto de Americana fecha pista por 15 dias para obras

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Aeroporto suspende pousos e decolagens por até 15 dias para pavimentação; projeto de R$ 16 milhões permitirá receber aviões maiores.
Aeroporto suspende pousos e decolagens por até 15 dias para pavimentação; projeto de R$ 16 milhões permitirá receber aviões maiores.

O Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” ficará fechado para pousos e decolagens por até 15 dias para uma nova etapa das obras de ampliação e modernização da pista.

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A interrupção começou nesta terça-feira (18), com serviços de pavimentação do trecho alargado e recuperação da estrutura já existente.

Nesta fase, as equipes farão a fresagem do pavimento e a aplicação de uma nova camada intermediária de asfalto, além de intervenções na área de giro das aeronaves e nas pistas de taxiamento.

A preparação para o alargamento já incluiu reforço do solo e implantação de camadas de brita nas novas faixas laterais da pista.

Aeronaves maiores

O projeto pretende aumentar a capacidade operacional do aeroporto e permitir a utilização do terminal por aeronaves de maior porte da aviação geral, enquadradas até o código 2C.

Entre os modelos que poderão utilizar a estrutura após as adequações está o ATR 42.

As intervenções incluem ainda drenagem, novo sistema de balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol e biruta.

Também será instalado nas duas cabeceiras o PAPI, sistema visual que auxilia os pilotos a manter a rampa correta de aproximação. A nova estrutura permitirá ampliar as condições para operações noturnas.

Obras começaram em maio

Os projetos executivos foram aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 2025. A autorização para início das intervenções foi emitida no fim de abril, e os trabalhos começaram em maio.

Desde então, já foram realizadas terraplenagem para o alargamento da pista, preparação das áreas laterais e obras nas zonas de segurança localizadas nas cabeceiras 12 e 30.

A primeira etapa do projeto tem investimento de aproximadamente R$ 16 milhões, provenientes do Fundo Nacional de Aviação Civil, ligado ao Ministério de Portos e Aeroportos.

A obra é executada pelo Consórcio Aeroporto Americana, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda.

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