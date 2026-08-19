Campinas confirmou a segunda morte por febre maculosa em 2026. A vítima era um homem de 29 anos que provavelmente contraiu a doença após frequentar um pesqueiro em outra cidade da região.

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O homem esteve no local em 17 de junho, apresentou os primeiros sintomas quatro dias depois e morreu em 26 de junho, em um hospital do município onde fica o pesqueiro. O caso foi confirmado posteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com a atualização, Campinas contabiliza dois casos da doença neste ano, ambos com morte dos pacientes.