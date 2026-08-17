A investigação sobre a morte do advogado Lucas Silva Lopes, de 30 anos, teve um novo avanço com a prisão de um suspeito. A detenção ocorreu na sexta-feira (14) e foi confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17).

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Lucas havia sido encontrado morto no dia 2 de agosto, em uma estrada de terra no Distrito Industrial Luiz Torrani, na zona rural de Mogi Mirim. Perto do corpo, os investigadores localizaram o carro da vítima completamente queimado.

Até agora, a Polícia Civil não divulgou quem é o preso, qual seria a participação dele no crime nem a motivação do assassinato.