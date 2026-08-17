Um motorista morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde desta segunda-feira (17), na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna. O acidente aconteceu no km 130, no sentido Sul.

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Segundo informações repassadas pela concessionária Renovias à Artesp, uma Ford Ranger estava parada no acostamento por causa de uma pane, e o motorista fazia reparos no veículo.

Nesse momento, um caminhão que seguia pela faixa da direita teria perdido o controle, atingido a caminhonete e, na sequência, atropelado o condutor da Ranger.