17 de agosto de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motorista morre atropelado enquanto fazia reparo na SP-340

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Caminhão atingiu uma Ford Ranger parada no acostamento e atropelou o motorista, que fazia reparos no veículo
Caminhão atingiu uma Ford Ranger parada no acostamento e atropelou o motorista, que fazia reparos no veículo

Um motorista morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde desta segunda-feira (17), na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna. O acidente aconteceu no km 130, no sentido Sul.

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Segundo informações repassadas pela concessionária Renovias à Artesp, uma Ford Ranger estava parada no acostamento por causa de uma pane, e o motorista fazia reparos no veículo.

Nesse momento, um caminhão que seguia pela faixa da direita teria perdido o controle, atingido a caminhonete e, na sequência, atropelado o condutor da Ranger.

A vítima morreu no local.

Outras duas pessoas ligadas à caminhonete sofreram ferimentos leves.

Após a colisão, o caminhão deixou o local. A Ford Ranger permaneceu no acostamento.

Não houve registro de congestionamento.

A ocorrência deverá ser investigada para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o caminhão envolvido.

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