17 de agosto de 2026
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APURAÇÃO

Homem é encontrado morto ao lado de bicicleta em estrada

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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A Voz do Guaçu
Vítima foi achada sem vida na Estrada da Cachoeira, em Mogi Guaçu; causa da morte ainda é investigada.
Vítima foi achada sem vida na Estrada da Cachoeira, em Mogi Guaçu; causa da morte ainda é investigada.

Um homem foi encontrado sem vida na madrugada desta segunda-feira (17), na Estrada da Cachoeira, em Mogi Guaçu. O corpo foi avistado por transeuntes que passavam pelo local por volta do início da madrugada.

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Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima estava caída ao solo, com uma bicicleta ao lado. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e, ao chegarem, constataram o óbito.

Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte. As autoridades investigam se o caso foi decorrente de um acidente, atropelamento ou mesmo de causa natural. A identidade do homem não foi divulgada até o momento.

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