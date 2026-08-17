A Prefeitura de Campinas abriu uma concorrência para instalar e operar um café no Espaço Arte e Movimento, na antiga Sede Social do Clube Semanal de Cultura Artística, na Avenida Anchieta, em frente à Praça Carlos Gomes.

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O chamamento foi publicado nesta segunda-feira (17). Os interessados terão 15 dias úteis para apresentar a documentação e a proposta à Setec.

Vencerá a disputa quem oferecer o maior valor de outorga mensal, com lance mínimo de R$ 3.779,27.