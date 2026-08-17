A Prefeitura de Campinas abriu uma concorrência para instalar e operar um café no Espaço Arte e Movimento, na antiga Sede Social do Clube Semanal de Cultura Artística, na Avenida Anchieta, em frente à Praça Carlos Gomes.
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O chamamento foi publicado nesta segunda-feira (17). Os interessados terão 15 dias úteis para apresentar a documentação e a proposta à Setec.
Vencerá a disputa quem oferecer o maior valor de outorga mensal, com lance mínimo de R$ 3.779,27.
O espaço reservado para o café tem 47 metros quadrados, fica próximo à área administrativa e conta com dois sanitários, além de estrutura para instalação de bancada.
Cinco espaços com disputa aberta
Com esse edital, Campinas passa a ter cinco equipamentos culturais e de lazer com processos abertos para instalação de cafés.
Além do Espaço Arte e Movimento, seguem com inscrições abertas o Teatro Municipal José de Castro Mendes, a Casa de Vidro, o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Observatório Municipal Jean Nicolini.
Para esses quatro locais, o prazo termina em 26 de agosto.
A iniciativa faz parte de uma estratégia da Prefeitura para ampliar serviços dentro de equipamentos culturais e aumentar a permanência e circulação do público nesses espaços.
Como participar
A documentação deve ser protocolada presencialmente na sede da Setec, na Praça Voluntários de 32, na Ponte Preta.
O edital completo, com exigências, planta do espaço e regras da concorrência, está disponível no site da autarquia.