Campinas terminou o primeiro semestre de 2026 sem registrar mortes de ciclistas no trânsito, resultado que não ocorria desde 2018.
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O balanço considera ocorrências em vias urbanas e rodovias dentro do município entre janeiro e junho. No mesmo período de 2025, uma morte de ciclista havia sido registrada.
No ano passado inteiro, três ciclistas morreram em vias urbanas de Campinas, número 40% menor que o contabilizado em 2024.
Segundo a Emdec, entre os fatores identificados nos acidentes fatais de 2025 estavam problemas de visibilidade do ciclista e situações em que a condução do outro veículo poderia ter evitado ou reduzido a gravidade da ocorrência.
Cidade tem 132 km de estrutura para bicicletas
Campinas possui atualmente mais de 132 quilômetros de rotas cicloviárias, entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e calçadas compartilhadas.
Desse total, 65,74 quilômetros foram implantados entre 2021 e 2026, segundo a empresa municipal.
A Emdec relaciona a redução das mortes à ampliação da infraestrutura e às ações de conscientização dirigidas a motoristas e ciclistas.
O balanço foi divulgado na véspera do Dia Nacional do Ciclista, celebrado nesta quarta-feira (19), dentro da programação da Jornada da Mobilidade Ativa.
Mortes no trânsito caíram pela metade
A redução entre ciclistas ocorre em um cenário mais amplo de queda nas mortes no trânsito urbano.
Campinas registrou 16 óbitos entre janeiro e junho de 2026, contra 32 no mesmo período do ano passado, uma redução de 50%.
Segundo a Emdec, o município completou o primeiro semestre com seis meses consecutivos de queda nos indicadores monitorados de mortes no trânsito.