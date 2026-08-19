Campinas terminou o primeiro semestre de 2026 sem registrar mortes de ciclistas no trânsito, resultado que não ocorria desde 2018.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O balanço considera ocorrências em vias urbanas e rodovias dentro do município entre janeiro e junho. No mesmo período de 2025, uma morte de ciclista havia sido registrada.

No ano passado inteiro, três ciclistas morreram em vias urbanas de Campinas, número 40% menor que o contabilizado em 2024.