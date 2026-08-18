Um homem de 45 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) acusado de furtar uma peça de picanha de um supermercado localizado na região central de Indaiatuba. A ação ocorreu no bairro Cidade Nova.

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De acordo com a GCM, a equipe foi acionada pelo telefone de emergência 153 por um funcionário do estabelecimento, que informou o ocorrido e ainda repassou a direção tomada pelo suspeito ao deixar o local.

Com base nas informações, os agentes da viatura 204 localizaram o homem nas proximidades do Ponto Cidadão. Durante a abordagem, foi encontrada com ele a peça de carne, avaliada em R$ 162.