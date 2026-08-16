16 de agosto de 2026
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MORTE SUSPEITA

Mulher é encontrada carbonizada na Vila Itapura, em Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas
Caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na noite de sexta-feira, 14, na Vila Itapura, em Campinas. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao endereço, os agentes localizaram o corpo.

A perícia foi chamada e realizou os trabalhos no local. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para avançar na investigação e esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Campinas.

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