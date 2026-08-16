O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na noite de sexta-feira, 14, na Vila Itapura, em Campinas. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao endereço, os agentes localizaram o corpo.

A perícia foi chamada e realizou os trabalhos no local. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para avançar na investigação e esclarecer as circunstâncias da morte.