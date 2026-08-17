17 de agosto de 2026
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VERANICO

Onda de calor leva Campinas aos 33°C nesta segunda-feira

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Semana começa com máxima acima dos 33°C em alguns pontos da região, baixa umidade e sem previsão de chuva.
Semana começa com máxima acima dos 33°C em alguns pontos da região, baixa umidade e sem previsão de chuva.

Campinas começa a semana sob onda de calor e veranico em pleno inverno. Nesta segunda-feira (17), o tempo segue firme, sem previsão de chuva, e a temperatura sobe rapidamente ao longo do dia.

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A manhã já será menos fria do que nos últimos dias, com mínima prevista de 18°C.

Durante a tarde, o calor se intensifica e os termômetros podem ultrapassar os 33°C em alguns pontos da região. O sol aparece entre algumas nuvens, mas sem mudança significativa nas condições do tempo.

Umidade volta a cair

Além das temperaturas elevadas para esta época do ano, o destaque será novamente o tempo seco.

A umidade relativa do ar pode cair para valores entre 34% e 37% nas horas mais quentes da tarde.

Com isso, a segunda-feira terá uma combinação típica de veranico: calor acima dos 30°C, grande amplitude térmica, baixa umidade e ausência de chuva.

A tendência é de manutenção das temperaturas elevadas nos próximos dias, prolongando o período de calor fora de época em Campinas e região.

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