Campinas começa a semana sob onda de calor e veranico em pleno inverno. Nesta segunda-feira (17), o tempo segue firme, sem previsão de chuva, e a temperatura sobe rapidamente ao longo do dia.

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A manhã já será menos fria do que nos últimos dias, com mínima prevista de 18°C.

Durante a tarde, o calor se intensifica e os termômetros podem ultrapassar os 33°C em alguns pontos da região. O sol aparece entre algumas nuvens, mas sem mudança significativa nas condições do tempo.

Umidade volta a cair