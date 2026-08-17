Campinas começa a semana sob onda de calor e veranico em pleno inverno. Nesta segunda-feira (17), o tempo segue firme, sem previsão de chuva, e a temperatura sobe rapidamente ao longo do dia.
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A manhã já será menos fria do que nos últimos dias, com mínima prevista de 18°C.
Durante a tarde, o calor se intensifica e os termômetros podem ultrapassar os 33°C em alguns pontos da região. O sol aparece entre algumas nuvens, mas sem mudança significativa nas condições do tempo.
Umidade volta a cair
Além das temperaturas elevadas para esta época do ano, o destaque será novamente o tempo seco.
A umidade relativa do ar pode cair para valores entre 34% e 37% nas horas mais quentes da tarde.
Com isso, a segunda-feira terá uma combinação típica de veranico: calor acima dos 30°C, grande amplitude térmica, baixa umidade e ausência de chuva.
A tendência é de manutenção das temperaturas elevadas nos próximos dias, prolongando o período de calor fora de época em Campinas e região.