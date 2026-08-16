Uma carreta pegou fogo na tarde deste domingo, 16, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. O incidente ocorreu na altura do km 137.

Segundo a Rota das Bandeiras, as chamas atingiram a cabine do veículo, enquanto a carga transportada não foi afetada.

A ocorrência provocou a interdição de todas as faixas e do acostamento no sentido norte a partir das 15h23. A liberação ocorreu às 16h07, mas a faixa 3 e o acostamento permaneciam interditados até a última atualização.