16 de agosto de 2026
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CHAMAS

Carreta pega fogo e causa congestionamento na Dom Pedro

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carreta pegou fogo no km 137 da rodovia Dom Pedro I, em Campinas
Carreta pegou fogo no km 137 da rodovia Dom Pedro I, em Campinas

Uma carreta pegou fogo na tarde deste domingo, 16, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. O incidente ocorreu na altura do km 137.

Segundo a Rota das Bandeiras, as chamas atingiram a cabine do veículo, enquanto a carga transportada não foi afetada.

A ocorrência provocou a interdição de todas as faixas e do acostamento no sentido norte a partir das 15h23. A liberação ocorreu às 16h07, mas a faixa 3 e o acostamento permaneciam interditados até a última atualização.

O trecho registrava cerca de um quilômetro de congestionamento. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Apesar do susto, o motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves.

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