15 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Adolescente é apreendido por esfaquear estudante em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi registrado no plantão policial da cidade
Caso foi registrado no plantão policial da cidade

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de quinta-feira (13) em Indaiatuba, suspeito de ferir outro jovem com golpes de canivete durante uma briga. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, a confusão aconteceu na Rua Reverendo Ataídes Costa, próximo ao 1º DP (Distrito Policial) da cidade. Quando os agentes chegaram ao local, os envolvidos já haviam deixado a cena. Testemunhas informaram que a vítima, também de 17 anos, havia sido socorrida e levada à UPA Morada do Sol.

Na unidade de saúde, os médicos constataram que o estudante sofreu quatro perfurações nas costas e uma no peito, provocadas por um canivete. O jovem identificou o autor das agressões aos policiais.

O suspeito foi encontrado com o pai e o irmão. Em depoimento, ele alegou que usou a arma para se defender após levar um soco do outro estudante. O canivete não foi localizado pela polícia.

O adolescente foi conduzido ao plantão policial e, em seguida, encaminhado a uma unidade da Fundação Casa, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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