Uma sequência de nomeações feitas pelas prefeituras de Campinas e Valinhos em 2025 passou a ser examinada pelo Ministério Público de São Paulo. A suspeita é de que cargos comissionados tenham sido usados em uma eventual troca de indicações entre integrantes dos dois governos.

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A Promotoria abriu uma apuração preliminar após receber uma representação sob sigilo. O procedimento cita a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Adriana Flosi, e o prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima (PL), e cobra explicações das duas administrações.

O ponto central da apuração é descobrir se as nomeações foram independentes ou se houve algum tipo de reciprocidade. É justamente essa combinação que pode caracterizar o nepotismo cruzado, prática em que parentes ou pessoas ligadas a agentes públicos são nomeados em estruturas diferentes como forma de contornar a proibição de favorecimento familiar.