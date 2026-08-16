Um homem e uma mulher foram presos na noite de sexta-feira, 14, em Indaiatuba, suspeitos de envolvimento no furto de uma carga de doces avaliada em aproximadamente R$ 29 mil.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o caso foi identificado por volta das 19h30, quando o Centro de Operações e Inteligência (COPI) detectou a entrada na cidade de um veículo que possuía alerta relacionado a um furto registrado horas antes, em Itu.

Equipes de patrulhamento foram mobilizadas e encontraram o carro na Rua dos Indaiás, nas proximidades da saída de Indaiatuba. Os dois ocupantes foram abordados. No interior do veículo, os agentes encontraram uma grande quantidade de produtos, entre eles chocolates e creme de avelã.