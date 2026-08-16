A Guarda Civil Municipal de Americana apreendeu 185 peças de roupas, avaliadas em R$ 18,4 mil, e um carro durante uma abordagem realizada na tarde de sábado, 15.

A ocorrência teve início após o sistema Muralha Digital identificar a passagem de um veículo pela Avenida Bandeirantes. Segundo a GCM, o automóvel estava relacionado a um furto ocorrido em junho deste ano, em um shopping de Indaiatuba.

A partir da identificação, equipes iniciaram as buscas e localizaram o carro na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A abordagem aconteceu posteriormente na Rua Izolina Geminiano Rosa.