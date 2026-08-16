16 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EM AMERICANA

GCM apreende 185 roupas avaliadas em R$ 18,4 mil em Americana

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Guarda Municipal
Roupas apreendidas pela GCM durante abordagem em Americana
Roupas apreendidas pela GCM durante abordagem em Americana

A Guarda Civil Municipal de Americana apreendeu 185 peças de roupas, avaliadas em R$ 18,4 mil, e um carro durante uma abordagem realizada na tarde de sábado, 15.

A ocorrência teve início após o sistema Muralha Digital identificar a passagem de um veículo pela Avenida Bandeirantes. Segundo a GCM, o automóvel estava relacionado a um furto ocorrido em junho deste ano, em um shopping de Indaiatuba.

A partir da identificação, equipes iniciaram as buscas e localizaram o carro na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A abordagem aconteceu posteriormente na Rua Izolina Geminiano Rosa.

Três homens estavam no veículo. Durante a vistoria, os guardas encontraram dezenas de peças de vestuário de marcas como C&A, Riachuelo, Wrangler e Avenida Urban.

Ao todo, 185 peças foram apreendidas. Segundo a GCM, os produtos estão avaliados em aproximadamente R$ 18,4 mil.

Comentários

Comentários