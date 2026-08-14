O vereador Vini Oliveira (Cidadania) deixou passar o prazo sem apresentar defesa em uma investigação aberta pela Corregedoria da Câmara de Campinas por possível violação ao Código de Ética Parlamentar. Com isso, o procedimento entra agora na fase de elaboração do relatório que decidirá o encaminhamento do caso.

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A apuração foi aberta após uma representação do vereador Bene Lima (PL). Ele questionou um vídeo no qual Vini teria citado seu nome e feito declarações consideradas ofensivas pelo parlamentar, inclusive com referências a servidores de seu gabinete.

Bene sustenta na representação que as declarações seriam incompatíveis com as regras de respeito e conduta exigidas dos vereadores e pediu que o episódio fosse analisado pela Corregedoria.