A Polícia Civil prendeu dois homens de nacionalidade colombiana nesta sexta-feira (14), em Sumaré, durante uma investigação sobre uma organização criminosa ligada à oferta de empréstimos e cobrança de dívidas.
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A ação foi realizada por policiais da 1ª DIG da Deic de Campinas, que cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Campinas.
Os investigados foram localizados em um apartamento na Avenida José Carlos Amaral, no Loteamento Residencial Viva Vista.
No imóvel, a polícia apreendeu aproximadamente mil cartões relacionados à oferta de empréstimos, cinco celulares usados para contato e cobrança de devedores, um caderno com anotações contábeis, documentos diversos e duas motocicletas.
Divulgação/DEIC
Segundo a Polícia Civil, a análise preliminar do material indica que as atividades do grupo continuavam mesmo após prisões realizadas anteriormente no curso da investigação.
Diante da suspeita de permanência no crime de integrar organização criminosa, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante.
Eles foram levados à unidade especializada, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial.
Depois dos procedimentos, os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré, onde permaneceram à disposição da Justiça.
A investigação segue para analisar o material apreendido e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.