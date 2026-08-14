A Polícia Civil prendeu dois homens de nacionalidade colombiana nesta sexta-feira (14), em Sumaré, durante uma investigação sobre uma organização criminosa ligada à oferta de empréstimos e cobrança de dívidas.

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A ação foi realizada por policiais da 1ª DIG da Deic de Campinas, que cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Campinas.

Os investigados foram localizados em um apartamento na Avenida José Carlos Amaral, no Loteamento Residencial Viva Vista.