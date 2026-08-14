Duas avenidas concentram quase 60% das infrações de trânsito identificadas pelas câmeras de fiscalização da Emdec em Campinas. Entre janeiro e julho deste ano, foram 10,6 mil registros na Moraes Salles e na Amoreiras, de um total de 18,1 mil autuações realizadas por videomonitoramento na cidade.
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A Avenida Dr. Moraes Salles lidera com ampla diferença, com 7,8 mil infrações. A Avenida das Amoreiras aparece na sequência, com 2,8 mil. Juntas, as duas somam cerca de seis em cada dez irregularidades identificadas remotamente pelos agentes.
Um único cruzamento responde por grande parte dos registros. O encontro da Moraes Salles com a Rua Irmã Serafina teve 7,7 mil infrações, praticamente a totalidade das ocorrências contabilizadas na avenida.
O principal problema no local é a mudança irregular de pista, manobra que coloca os veículos em conflito com quem segue corretamente pela via. Segundo a Emdec, câmeras já registraram acidentes relacionados a esse comportamento. O trecho também recebe grande fluxo de ônibus municipais.
Corredor do BRT tem invasões
Na Avenida das Amoreiras, a irregularidade mais frequente tem outra característica. Como as câmeras estão próximas às estações do BRT Ouro Verde, os equipamentos registram principalmente motoristas utilizando indevidamente as faixas exclusivas destinadas aos ônibus.
A Emdec mantém quatro pontos de fiscalização no eixo, próximos às vias Alves do Banho, Laranjal Paulista, Senador Antônio Lacerda Franco e Prefeito Faria Lima.
Entre os cinco pontos com mais autuações em Campinas estão ainda o cruzamento da Senador Saraiva com Benjamin Constant, com 1,8 mil; João Jorge com Salles Oliveira, com 1,4 mil; Amoreiras com Senador Antônio Lacerda Franco, com 1,2 mil; e Amoreiras com Laranjal Paulista, com 1,1 mil.
No ranking por avenidas, depois de Moraes Salles e Amoreiras aparecem Benjamin Constant, com 1,8 mil infrações; João Jorge, com 1,4 mil; e José Amgarten, com 1,1 mil.
Duas infrações representam mais de 70%
A mudança irregular de pista e a invasão das faixas exclusivas de ônibus respondem, juntas, por mais de 70% das autuações feitas por câmeras neste ano.
Foram 7,7 mil registros de transposição irregular de pista, infração média com multa de R$ 130,16, e outros 5 mil pelo uso indevido de corredores de ônibus, considerada infração gravíssima e sujeita a multa de R$ 293,47.
Também aparecem entre as ocorrências mais frequentes estacionamento irregular, com 1,6 mil casos; conversão proibida à esquerda, com 799; retorno proibido, com 673; e avanço do sinal vermelho, com 392.
Os registros se distribuem de maneira relativamente uniforme entre os dias da semana, mas apresentam uma forte concentração por horário. Mais de 8,8 mil infrações ocorreram entre 15h e 17h, período de aumento do movimento no trânsito.
21 pontos monitorados
A fiscalização remota é realizada atualmente em 21 pontos de Campinas. Dez ficam na região central, quatro no eixo da Avenida das Amoreiras e dois na região do Aeroporto de Viracopos. Há ainda equipamentos na Torre do Castelo, no entorno da Rodoviária e nas avenidas João Jorge e John Boyd Dunlop.
As imagens são acompanhadas por agentes no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec. Além das infrações, as câmeras são utilizadas para identificar acidentes, veículos quebrados e problemas em semáforos, permitindo o acionamento das equipes que trabalham nas ruas.