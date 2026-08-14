Duas avenidas concentram quase 60% das infrações de trânsito identificadas pelas câmeras de fiscalização da Emdec em Campinas. Entre janeiro e julho deste ano, foram 10,6 mil registros na Moraes Salles e na Amoreiras, de um total de 18,1 mil autuações realizadas por videomonitoramento na cidade.

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A Avenida Dr. Moraes Salles lidera com ampla diferença, com 7,8 mil infrações. A Avenida das Amoreiras aparece na sequência, com 2,8 mil. Juntas, as duas somam cerca de seis em cada dez irregularidades identificadas remotamente pelos agentes.

Um único cruzamento responde por grande parte dos registros. O encontro da Moraes Salles com a Rua Irmã Serafina teve 7,7 mil infrações, praticamente a totalidade das ocorrências contabilizadas na avenida.