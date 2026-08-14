A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou, em parte, recurso de um ex-servidor público de Hortolândia e manteve sua condenação por improbidade administrativa. A decisão, tomada por unanimidade, obriga o réu a ressarcir os cofres públicos em R$ 475,88, pagar multa civil no mesmo valor e perder a função pública que eventualmente venha a ocupar.

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O caso teve origem na 2ª Vara Cível de Hortolândia. Segundo os autos, o homem, que atuava como assistente administrativo, apresentou atestados médicos falsos para justificar faltas ao trabalho e evitar descontos em seu salário. A fraude foi descoberta após uma Unidade de Pronto Atendimento informar à Justiça que não havia registro de atendimento ao servidor nas datas indicadas nos documentos.

O relator do processo, desembargador Torres de Carvalho, destacou em seu voto que a responsabilidade civil por improbidade independe da esfera criminal. Embora o servidor já tenha sido condenado por uso de documento falso, ele também pode responder administrativamente pelo ato, mesmo que o benefício financeiro obtido tenha sido pequeno.