A Guarda Municipal de Pedreira prendeu em flagrante um casal suspeito de tentar aplicar um golpe em uma pessoa interessada em alugar um imóvel na Vila Monte Alegre. A ação ocorreu após uma denúncia que levou os agentes a um encontro marcado entre a vítima e os supostos intermediários.
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De acordo com as informações apuradas, a vítima encontrou um anúncio do imóvel em redes sociais e foi informada de que precisaria pagar um sinal de R$ 1 mil para garantir a locação. Desconfiado da negociação, o interessado procurou um vizinho do imóvel e descobriu que a propriedade era administrada por uma imobiliária.
Ao contatar a empresa, a vítima foi informada de que não havia nenhum representante autorizado a intermediar o aluguel daquele endereço, o que confirmou a suspeita de fraude.
Diante disso, a vítima combinou um novo encontro com os suspeitos para uma suposta visita ao imóvel e acionou a Guarda Municipal. No local, a equipe abordou o casal e conduziu os envolvidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.