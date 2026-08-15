A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu, por meio do GOC (Grupo de Operações com Cães), apreendeu 1,053 kg de maconha em uma área de mata localizada na Avenida Custódio Silva Neto, no Jardim Pansani, na sexta-feira (14). A droga estava dividida em dois tijolos e diversas porções fracionadas em embalagens zip lock, prontas para comercialização.

A ocorrência teve início quando a equipe GOC prestava apoio a outra guarnição da corporação. Durante o deslocamento, os agentes avistaram um homem do outro lado da mata, que, ao perceber a presença da viatura, fugiu correndo em direção à vegetação densa.

Diante da atitude suspeita, a equipe decidiu averiguar o local e aproveitou a oportunidade para dar continuidade ao treinamento da pastora-belga-malinois Kyra. A cadela farejadora indicou com precisão o ponto onde os entorpecentes estavam escondidos: os tijolos de maconha estavam acondicionados em uma sacola, enquanto as porções fracionadas foram encontradas em um pote transparente, ambos enterrados em um buraco.