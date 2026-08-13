Duas ações importantes começaram efetivamente a sair do papel nesta semana em Campinas. Na segunda-feira (10), a Prefeitura iniciou a substituição do piso da Rua 13 de Maio. Um dia depois, começaram a ser instalados os primeiros dos 1,5 mil aparelhos de ar-condicionado previstos para as escolas municipais de ensino fundamental. São medidas necessárias e que atacam problemas reais da cidade. Mas é difícil classificá-las propriamente como iniciativas de antecipação do governo Dário Saadi (Republicanos). Nos dois casos, a administração está reagindo a cobranças que se acumularam durante muito tempo.

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A situação da Rua 13 de Maio talvez seja o exemplo mais evidente. Principal corredor comercial do Centro, o calçadão chegou ao fim do ano passado em condições que contrastavam frontalmente com o discurso do quarto andar de revitalização da região central. Piso deteriorado, remendos e problemas de conservação já haviam praticamente se incorporado à paisagem. De tão antigo, o abandono começava perigosamente a ser tratado como normal por quem passava diariamente pelo local. Reportagens expuseram o cenário e aumentaram uma cobrança que comerciantes e frequentadores já conheciam havia anos.

Agora, finalmente, a intervenção começou. A Prefeitura vai investir R$ 1 milhão para trocar as placas de cimento por piso intertravado em aproximadamente 800 metros. A primeira etapa contempla cerca de 550 metros entre a Estação Cultura e a Rua Ernesto Kuhlmann e deve seguir até novembro. Depois haverá uma pausa para preservar o comércio durante Black Friday e Natal, com retomada prevista para 2027 no trecho restante até a Avenida Francisco Glicério. É uma obra bem-vinda, especialmente porque não fazia sentido defender a recuperação do Centro enquanto sua principal rua comercial continuava apresentando sinais tão evidentes de degradação.