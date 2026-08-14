A Polícia Civil de Campinas apreendeu aproximadamente 70 quilos de maconha em uma chácara durante uma investigação sobre crimes patrimoniais. O suspeito, morador do imóvel, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os agentes tomaram conhecimento de que mercadorias de origem ilícita estavam armazenadas no local. Durante levantamento no terreno, os policiais avistaram embalagens e caixas descartadas, o que reforçou as suspeitas.

Ao ingressar na propriedade, o morador confessou imediatamente que guardava produto ilícito e indicou o próprio quarto como esconderijo. No local, os agentes encontraram 63 tijolos de maconha sobre um armário.