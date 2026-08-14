14 de agosto de 2026
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TRÁFICO

Polícia Civil de Campinas apreende 70 kg de maconha em chácara

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Droga estava escondida em cima de armário no quarto do morador; duas crianças foram encontradas no local.
Droga estava escondida em cima de armário no quarto do morador; duas crianças foram encontradas no local.

A Polícia Civil de Campinas apreendeu aproximadamente 70 quilos de maconha em uma chácara durante uma investigação sobre crimes patrimoniais. O suspeito, morador do imóvel, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores.

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De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os agentes tomaram conhecimento de que mercadorias de origem ilícita estavam armazenadas no local. Durante levantamento no terreno, os policiais avistaram embalagens e caixas descartadas, o que reforçou as suspeitas.

Ao ingressar na propriedade, o morador confessou imediatamente que guardava produto ilícito e indicou o próprio quarto como esconderijo. No local, os agentes encontraram 63 tijolos de maconha sobre um armário.

A ocorrência também registrou a presença de duas crianças no imóvel, enteadas do suspeito, que foram entregues aos cuidados de um familiar enquanto o responsável era conduzido à delegacia.

O material apreendido e o investigado foram encaminhados à sede da DIG para os procedimentos legais. A Polícia Civil segue apurando se o suspeito integra uma rede maior de tráfico ou se os produtos ilícitos estavam relacionados também aos crimes patrimoniais que motivaram a apuração inicial.

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