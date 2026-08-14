14 de agosto de 2026
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FATAL

Motociclista morre após grave acidente em Mogi Mirim

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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A Voz do Guaçu
Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e foi encontrado desacordado por equipes de resgate.
Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e foi encontrado desacordado por equipes de resgate.

O motociclista Davi Felipe de Carvalho, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quinta-feira (13), após se envolver em um acidente no bairro Mirante, em Mogi Mirim.

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A colisão aconteceu por volta das 20h30, na Rua do Almirante, entre a motocicleta conduzida pela vítima e um veículo. Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e foi encontrado desacordado por equipes de resgate.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros Municipal foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Durante o atendimento, a equipe médica realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar diante da gravidade do estado da vítima.

Após os primeiros socorros, Davi foi conduzido em estado gravíssimo à Santa Casa de Mogi Mirim, onde permaneceu sob cuidados intensivos. No entanto, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. As causas do acidente ainda são apuradas.

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