O motociclista Davi Felipe de Carvalho, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta quinta-feira (13), após se envolver em um acidente no bairro Mirante, em Mogi Mirim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A colisão aconteceu por volta das 20h30, na Rua do Almirante, entre a motocicleta conduzida pela vítima e um veículo. Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e foi encontrado desacordado por equipes de resgate.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros Municipal foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Durante o atendimento, a equipe médica realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar diante da gravidade do estado da vítima.