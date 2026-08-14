14 de agosto de 2026
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MOTORISTA REFÉM

Roubo termina com três presos e carga recuperada em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Motorista foi rendido e mantido como refém; três homens foram presos enquanto mercadoria hospitalar de R$ 1 milhão era transferida para um ônibus.
Motorista foi rendido e mantido como refém; três homens foram presos enquanto mercadoria hospitalar de R$ 1 milhão era transferida para um ônibus.

Uma carga de produtos hospitalares avaliada em R$ 1 milhão foi recuperada pela polícia na noite desta quarta-feira (13), no Jardim Chapadão, em Campinas.

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Segundo a ocorrência, quatro criminosos renderam o motorista do caminhão e o mantiveram como refém durante a ação. A vítima foi liberada pouco depois.

Os suspeitos estavam transferindo a mercadoria para um ônibus estacionado nas proximidades quando foram surpreendidos pelos policiais.

Três homens foram presos no local. Um deles, de acordo com o registro, participava diretamente do transbordo da carga.

Outro veículo usado como apoio também foi localizado. O suspeito desse carro conseguiu fugir.

A carga recuperada e os veículos envolvidos foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

A Polícia Civil vai investigar a participação dos presos, a identificação dos demais envolvidos e a dinâmica completa do roubo.

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