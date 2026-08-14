Uma carga de produtos hospitalares avaliada em R$ 1 milhão foi recuperada pela polícia na noite desta quarta-feira (13), no Jardim Chapadão, em Campinas.

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Segundo a ocorrência, quatro criminosos renderam o motorista do caminhão e o mantiveram como refém durante a ação. A vítima foi liberada pouco depois.

Os suspeitos estavam transferindo a mercadoria para um ônibus estacionado nas proximidades quando foram surpreendidos pelos policiais.