A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu, na sexta-feira (14). Segundo o registro, o filho da solicitante estaria armado e agressivo no interior da residência.

No local, os agentes conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida com socos pelo próprio filho após chamá-lo para trabalhar. Ela também informou que o companheiro estava trancado em um cômodo da casa, pois o suspeito, armado com uma faca, teria ameaçado matá-lo.

Durante a abordagem, a equipe policial entrou no quintal da residência para tentar dialogar com o agressor, que se encontrava visivelmente alterado e repetia que iria matar o namorado da mãe. Com a chegada de outras viaturas em apoio, o suspeito se tornou colaborativo e foi contido sem maiores incidentes.